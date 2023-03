Agrigento, scontro auto-scooter alla Promenade: centauro in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le otto nei pressi della Promenade dei Templi, in via Passeggiata Archeologica ad Agrigento. A scontrarsi, in prossimità del bivio, una Ford Focus e un Liberty cinquanta. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, sbalzato violentemente sul selciato dopo l’impatto con il veicolo.

Immediati i soccorsi con un’ambulanza che è giunta sul posto. L’uomo è stato medicato e subito trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il centauro ha riportato diversi traumi e ferite ma era cosciente e non è in pericolo di vita. Ad occuparsi della viabilità e dei rilievi gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.