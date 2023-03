Agrigento, scontro frontale tra auto: 5 feriti in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio in contrada Fondacazzo, ad Agrigento. Il bilancio è di quattro feriti, tutti trasferiti in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Una donna sembra aver riportato le ferite più gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. A scontrarsi, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, due automobili: una Fiat Panda e una Fiat Cinquecento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze. Presenti anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento.