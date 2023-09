Agrigento, scontro tra auto e motorino: un ferito

Scontro tra un motorino Piaggio Liberty e un’autovettura questa mattina in via XXV Aprile ad Agrigento. Ad avere la peggio il centauro un 45enne che ha riportato una ferita all’occhio e una alla testa ed è stato trasferito a bordo di un’ambulanza in ospedale per le cure necessarie. Alla guida della Fiat Panda c’era invece un 35enne che è rimasto illeso.

Ad occuparsi dei rilievi del sinistro stradale gli agenti della sezione volanti della Questura di Agrigento.