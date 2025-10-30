Agrigento, scontro tra due auto in via Dante 

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo via Dante, nei pressi dell’incrocio con via Finazzi Agrò. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto: una Volkswagen e una Fiat Cinquecento. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi.