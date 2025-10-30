Agrigento

Agrigento, scontro tra due auto in via Dante 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo via Dante, nei pressi dell’incrocio con via Finazzi Agrò. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto: una Volkswagen e una Fiat Cinquecento. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi.  

