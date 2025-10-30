Nascondeva la droga nel garage di casa, arrestato minorenne

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo hanno ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino del luogo il quale, dopo l’ennesima lite col figlio minorenne, ha chiesto espressamente aiuto per l’adolescente. L’uomo, infatti, pur avendo fatto sì che il figlio intraprendesse un percorso di disintossicazione, era convinto che il giovane facesse ancora uso di stupefacenti e, quindi, ha deciso di chiamare il 112 NUE.

I militari, in quel momento impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, hanno subito accolto l’appello del padre disperato e, senza perdere tempo, si sono recati presso l’abitazione familiare. Qui, hanno identificato il giovane e lo hanno sottoposto a perquisizione trovando, in una tasca del suo borsello, una dose di marijuana. Sempre alla presenza dei genitori, i Carabinieri hanno ispezionato anche la cameretta del giovane dove, nascoste dentro la custodia per attrezzi del ciclomotore utilizzato dal ragazzo, hanno scovato ben 18 confezioni contenenti sempre marijuana. Nel garage, poi, la prova tangibile dell’attività illecita gestita dal minore: bustine per il confezionamento della droga, un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante e un centinaio di euro, ritenuti i guadagni dello spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la droga, il denaro e tutto il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati, mentre il minorenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio