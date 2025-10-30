Ultime Notizie

Fermato ad un posto di blocco con un panetto di cocaina: denunciato

L'uomo deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno denunciato un 42enne del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato ad un posto di blocco durante un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nell’ambito di quanto discusso e delineato dal Comitato Provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani”, era apparso sin da subito in uno stato di evidente agitazione.

Nel corso del controllo, i militari dell’Arma lo sorprendevano nel tentativo di occultare all’interno della propria autovettura un involucro di cellophane contenente un panetto di cocaina del peso di circa 56 grammi.

Il 42enne veniva pertanto deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e lo stupefacente rinvenuto posto sotto sequestro.

