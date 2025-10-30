Agrigento

Atti persecutori e aggressioni nei confronti dei vicini, arrestata e portata in carcere 59enne

La donna, dopo gli adempimenti di rito, è stata condotta alla casa circondariale di Agrigento, dove sconterà la pena.

Pubblicato 45 minuti fa
Redazione

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato una cinquantanovenne in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, dovendo espiare la pena definitiva di un anno e due mesi di reclusione, inflitta dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, per i reati di atti persecutori e lesioni personali.

La condanna è scaturita a seguito di diverse denunce presentate dalle vittime per le continue e reiterate liti condominiali occorse con la persona condannata che, in più occasioni, si è resa autrice di minacce, atti persecutori e aggressioni nei confronti dei vicini, tra cui un minorenne.

