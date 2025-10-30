Furti con spaccata e una tentata rapin, scattano tre arresti

Tre uomini sono state arrestati in quanto ritenute responsabili di una tentata rapina e di svariati furti commessi ai danni di bar e tabaccherie di Ispica e Modica, nel Ragusano. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal tribunale di Ragusa su richiesta della procura. I furti, che risalgono all’inizio di quest’anno, sono stati effettuati con il metodo della cosiddetta ‘spaccata’. I tre usavano auto rubate come ariete, sfondavano porte o saracinesche dei negozi e portavano in pochi minuti quanto più possibile, dal registratore di cassa con i contanti ai tagliandi del Gratta e vinci. Nei 6 colpi analizzati, la banda ha portato via in tutto 1.250 euro in contanti e Gratta e vinci per un valore di 700 euro. L’episodio più grave contestato ai tre indagati è una tentata rapina avvenuta nel mese di gennaio. A Ispica, i proprietari di un bar preso di mira alle 4 del mattino sono accorsi sul posto dove avevano trovato ancora i ladri in azione i quali, invece di desistere, hanno ingaggiato una colluttazione coi due titolari che hanno riportato contusioni e sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Modica e della Stazione di Ispica, hanno permesso di scoprire che le auto usate come ariete erano state tutte rubate in provincia di Siracusa e che uno dei componenti della banda aveva un difetto, appena percettibile, alla mano sinistra. Gli investigatori hanno poi individuato la base logistica dei tre a Rosolini (Siracusa) dove il gruppo nascondeva la refurtiva e si liberava delle auro rubate. Per due di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per il terzo, gli arresti domiciliari. I tre dovranno rispondere, a vario titolo, in concorso, di tentata rapina, furto aggravato, tentato furto (tutti aggravati dal fatto di aver agito travisati, riuniti in più persone) e ricettazione.