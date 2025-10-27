Agrigento

Agrigento, scontro tra pullman e furgone: un ferito

Grossi danni ai due mezzi

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato lungo la via Imera, all’incrocio con il Quadrivio. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus di linea e un furgone addetto al noleggio. Seconda una prima ricostruzione pare che il sinistro si sia verificato per una mancata precedenza. A riportare qualche ferita il conducente del mezzo con il cestello che è stato trasferito al Pronto soccorso per le cure necessarie. Sul posto ad occuparsi dei rilievi la Polizia Municipale di Agrigento. Il traffico ha subito rallentamenti.

