Agrigento, scontro tra pullman e furgone: un ferito

Un incidente stradale si è verificato lungo la via Imera, all’incrocio con il Quadrivio. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus di linea e un furgone addetto al noleggio. Seconda una prima ricostruzione pare che il sinistro si sia verificato per una mancata precedenza. A riportare qualche ferita il conducente del mezzo con il cestello che è stato trasferito al Pronto soccorso per le cure necessarie. Sul posto ad occuparsi dei rilievi la Polizia Municipale di Agrigento. Il traffico ha subito rallentamenti.



