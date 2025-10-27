Agrigento

Scontro tra un’auto e un camion alla zona industriale: un ferito

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre l'uomo dall'auto

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Violento scontro tra un’auto, un’Audi e un camion questa mattina nella zona industriale di Agrigento, in territorio di Aragona.

Il bilancio è di un ferito; l’automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo e sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasferito a bordo di un’ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa in condizioni di pericolo di vita.

Gli agenti della polizia municipale di Aragona, si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e stabilire le responsabilità. Presenti anche i Carabinieri per supporto e per gestire la viabilità.

