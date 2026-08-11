Agrigento, scontro tra un’auto e una moto: un ferito

Incidente stradale in via Crispi ad Agrigento. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro che ha riportato delle ferite. Lanciato l’allarme sul posto è giunta l’ambulanza Alfa 3 che ha soccorso l’uomo e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ad occuparsi dei rilievi la Polizia Locale; traffico parzialmente bloccato.