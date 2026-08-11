Agrigento
Alcol e notte di San Lorenzo, tre giovani soccorsi ad Agrigento
I tre ragazzi, trovati in coma etilico, dopo le cure del personale sanitario sono stati affidati ai genitori
Notte di San Lorenzo movimentata sulle spiaggia di Agrigento, nei pressi della Baia di Ulisse, dove tre giovani sono stati soccorsi dopo aver accusato un malore riconducibile a un’intossicazione da alcol.
I tre ragazzi, trovati in stato di coma etilico, sono stati raggiunti e soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto. Due le ambulanze impegnate nelle operazioni, Alfa 3 e Gise, insieme agli agenti di polizia e a una squadra dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a raggiungere la spiaggia e a recuperare i giovani. Dopo le prime cure, i ragazzi sono stati affidati ai rispettivi genitori.
Redazione
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