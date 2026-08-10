Licata, morto a 77 anni il cronista Angelo Vecchio

Il mondo del giornalismo perde una figura importante. Si è spento all’età di 77 anni Angelo Vecchio giornalista professionista di Licata. Specializzato in cronaca nera ha lavorato per quotidiani siciliani, nazionali e agenzie di stampa: dal suo esordio nel glorioso giornale “L’ORA” ai reportage per “Il Giorno”, passando per il “Giornale Di Sicilia”, “Diario” e “Telecolor”.

Autore di romanzi, racconti, ha scritto saggi che riguardano le biografie di eroi antimafia, la storia della mafia, l’ascesa dei corleonesi, le biografie di storici pentiti come Calderone o di boss come Liggio e Riina. Di diverso genere il volume su Padre Pio.

Il giornalista Vecchio si è occupato anche di teatro, della storia della cantante folk Rosa Balistreri, ma anche dei misteri dell’uccisione di Giuliano e dell’avvelenamento di Pisciotta nel carcere dell’Ucciardone. Nel 2022 ha partecipato alla prima edizione del Pacefest a Caltabellotta a fianco dei giornalisti Franco Castaldo e Giuseppe Martorana per discutere di “Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Catania. Raccontare la mafia oltre Palermo”.

Alla famiglia Vecchio le più sentite condoglianze della redazione di Grandangolo Agrigento.