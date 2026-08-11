Vìola divieto di avvicinamento ai genitori per chiedere soldi, arrestato 23enne  

Un ventitreenne di Licata è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento ai genitori al quale era sottoposto.

Il ragazzo, già sottoposto a misura cautelare con l’obbligo di non avvicinarsi al padre settantenne e alla madre sessantenne, è stato sorpreso dai militari dell’Arma sotto casa dei genitori verosimilmente per chiedere denaro. Per questo motivo è scattato l’arresto in flagranza di reato. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.