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Lite in spiaggia nella notte di San Lorenzo a Sciacca: due giovani feriti

Non sono ancora chiari i motivi della rissa tra i due

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Quella che doveva essere una serata all’insegna della spensieratezza e dell’osservazione delle stelle si è trasformata in un episodio di violenza nella notte di San Lorenzo, a Sciacca.

In spiaggia, nella contrada Foggia, per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una lite tra due ragazzi. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti, con il lancio di una bottiglia durante la concitazione.

Entrambi i giovani sono rimasti feriti e si è reso necessario il ricorso alle cure mediche. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha accompagnato i due in ospedale, dove hanno ricevuto le necessarie medicazioni.

Un episodio che ha turbato una serata che, come da tradizione, avrebbe dovuto essere dedicata alla festa e alla magia delle stelle cadenti.

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