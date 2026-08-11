Riaperto a Comitini l’Osservatorio Astronomico, Nigrelli: “Qui sarà costruito un Planetario”

Il Comune di Comitini ha ufficialmente riaperto l’ Osservatorio Astronomico costruito trent’anni fa e poi distrutto dai vandali ed abbandonato. Secondo la tradizione popolare, le scie luminose nel cielo estivo (stelle cadenti) sono le lacrime ardenti versate dal Santo durante la sua morte (venne bruciato vivo) su una graticola, destinate a tornare ogni anno per avverare i desideri di chi li osserva. Ed il miracolo si è ripetuto ancora trasformando il cielo di Comitini in una grande aula naturale. E quella che doveva essere solo una inaugurazione formale si è trasformata in una lezione di astrologia a cielo aperto per oltre trecento persone. In cattedra l’astrofisico Carmelo Falco che con l’uso di una specie di bacchetta magica e luminosa ha insegnato a riconoscere ed orientarsi tra le costellazioni visibili nello spazio, a collegare i cicli dei pianeti e a comprendere i segreti della volta celeste.

Ed ecco che all’improvviso Andromeda, Saturno, Teseo, Castore e Polluce, Cassiopea, le nebulose, le stelle e tanti altri astri non erano più dei nomi astratti e persi nel vuoto ma corpi luminosi resi ancor più riconoscibili da un potente cannocchiale.

“Il centro astronomico – dice il sindaco Luigi Nigrelli – diventerà uno dei punti di forza del nostro territorio. Sarà un luogo d’incontro per studiosi e scuole di ogni ordine e grado. Grazie ad un inaspettato finanziamento della Regione bonificheremo questa parte di montagna e sarà costruito un Planetario. Sarà il più grande della nostra zona e sara’ collegato ad analoghe strutture esistenti a Lampedusa, nelle Isole Canarie e nel mondo, con le quali già esiste un continuo scambio di informazioni sugli studi quotidiani che vengono realizzati”. Attualmente nell’Osservatorio è già attiva la Camera Prisma fondamentale per la ricerca e l’individuazione di meteoriti.

Comitini tra le stelle con un posto privilegiato. “Qui – dice lo studioso Carmelo Falco – c’è un raggio di visibilità unico in tutta Europa. Qui il firmamento è a portata di mano più che in altre parti del mondo”. Guardare alle galassie sarà anche un modo per rinoscoscersi. Ad un asteroide (48268) l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha dato il nome di Comitini. Forse il presagio di un miracolo che ieri sera San Lorenzo ha ripetuto tracciando una via maestra per piantare un drappo tricolore anche in una fetta di universo che si chiama futuro.