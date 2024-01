Agrigento, scritte contro le Istituzioni sul muro dell’Università prima del convegno sui migranti 

foto e video di Sandro Catanese

“Rotte pericolose? No, Stato e frontiere. Assassini”. E ancora: “La frontiera uccide” e “Università complice”. Sono alcune delle scritte comparse questa mattina sul muro del Consorzio Universitario di Agrigento dove oggi è in programma il convegno “Migranti alla frontiera dei diritti, una questione storica, giuridica, culturale”. I murales sono stati realizzati, probabilmente la scorsa notte, con delle bombolette spray. All’incontro di oggi sono attesi esponenti del mondo politico e delle forze dell’ordine, a partire dal presidente della Regione, Renato Schifani, e dagli assessori regionali alla Salute e alla Famiglia, Giovanna Volo e Nuccia Albano. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Al via le indagini per cercare di dare un nome agli autori e ricostruire esattamente l’accaduto. Al convegno, peraltro, sono in programma gli interventi del Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, del suo precedessore, oggi Dirigente di Pubblica Sicurezza, Emanuele Ricifari, del Questore di Caltanissetta, Giusy Agnello, e del Prefetto di Agrigento, Filippo Romano.