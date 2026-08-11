Agrigento, servizi di raccolta rifiuti: cosa cambia nella settimana di Ferragosto

Ad Agrigento si informa la cittadinanza che, da giovedì 13 a domenica 16 agosto, è sospesa l’attività di raccolta della carta e del cartone presso le attività commerciali, a causa della chiusura dell’impianto di conferimento. Sabato 15 Agosto, inoltre, è sospesa l’isola ecologica mobile di Piazza del Vespro, nel quartiere Villaggio Mosè. Resta invariato, invece, il calendario del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Si invita pertanto l’utenza a rispettare le giornate e le tipologie di rifiuti previste per il conferimento, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio.