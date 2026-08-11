Agrigento

Agrigento, servizi di raccolta rifiuti: cosa cambia nella settimana di Ferragosto

Si invita pertanto l’utenza a rispettare le giornate e le tipologie di rifiuti previste per il conferimento, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Ad Agrigento si informa la cittadinanza che, da giovedì 13 a domenica 16 agosto, è sospesa l’attività di raccolta della carta e del cartone presso le attività commerciali, a causa della chiusura dell’impianto di conferimento. Sabato 15 Agosto, inoltre, è sospesa l’isola ecologica mobile di Piazza del Vespro, nel quartiere Villaggio Mosè. Resta invariato, invece, il calendario del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Si invita pertanto l’utenza a rispettare le giornate e le tipologie di rifiuti previste per il conferimento, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio.

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