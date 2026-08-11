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In moto si scontra con un camion: morto 35enne

A perdere la vita D.F di 35 anni

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un motociclista di 35 anni D.F. avrebbe perso la vita nel pomeriggio di oggi a Erice, in località San Cusumano, all’altezza della tonnara. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finita sotto un camion di una ditta operante nella zona.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118, una volante della Polizia di Stato, agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, impegnati nei rilievi e nelle verifiche del caso. Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, la strada che conduce a Pizzolungo è attualmente chiusa al traffico. Non si conoscono ancora i tempi di riapertura.

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