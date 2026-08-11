Nuove autobotti per Agrigento, la Prefettura: “Garantire agli utenti un servizio adeguato”

Per far fronte all’emergenza idrica ad Agrigento, dopo varie interlocuzioni e tavoli in Prefettura, la Regione ha finanziato sette nuove autobotti che consentiranno ad AICA, gestore del servizio idrico integrato, di incrementare la propria capacità operativa e di rispondere con maggiore tempestività alle richieste provenienti dai Comuni e dalle comunità maggiormente interessate dalle difficoltà di approvvigionamento.

“Il risultato raggiunto è il frutto di un lavoro istituzionale portato avanti con determinazione e continuità attraverso i numerosi incontri e tavoli convocati in Prefettura. È stato fondamentale mantenere costante il confronto tra tutti i soggetti coinvolti, rappresentando le esigenze concrete del territorio e ricercando soluzioni condivise”, dichiara il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. “L’acquisto delle sette autobotti costituisce un importante passo avanti, ma non può rappresentare un punto di arrivo. È infatti necessario – prosegue il Prefetto – continuare a svolgere un lavoro costante e condiviso, mantenendo alta l’attenzione sulle criticità del sistema e mettendo in campo ogni iniziativa utile a garantire agli utenti un servizio adeguato”.