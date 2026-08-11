Regione, Sammartino: “Stanziati 4 milioni di euro per sostenere le imprese agricole”

“Di fronte all’emergenza climatica e all’impatto devastante di siccità, gelate e alluvioni che negli ultimi anni hanno messo a dura prova le produzioni dell’Isola, abbiamo deciso di agire con concretezza, avviando il Progetto Sicilia – Agricoltura Protetta. Grazie all’intesa che la Regione ha stretto con istituti assicurativi mettiamo a disposizione 4 milioni di euro di fondi regionali previsti dalla legge di Stabilità per sostenere in modo diretto le imprese agricole”. Lo dice l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.

“Grazie all’integrazione tra risorse della Regione e dell’Unione europea – aggiunge – gli agricoltori siciliani potranno beneficiare dell’abbattimento fino al 70 per cento dei costi delle polizze agevolate contro i rischi catastrofali, oltre a una copertura che può raggiungere il 100 per cento per le polizze integrative. Il piano garantisce una protezione capillare per i principali comparti produttivi, dagli agrumi ai cereali, dalla frutta all’olivo e alla vite, ed è operativo per la campagna invernale 2026/2027, con adesioni aperte fino al 31 ottobre per le colture autunno-invernali”. “La politica – conclude l’assessore – deve dare risposte immediate e concrete a chi lavora la terra. Non possiamo permettere che eventi climatici estremi continuino a mettere in ginocchio la nostra agricoltura”.