Agrigento, si ribalta con l’auto: illeso

Incidente autonomo in Via Lago Pergusa ad Agrigento. Tanta paura per un uomo che alla guida di una Fiat 500, dopo aver preso la cunetta, si è ribaltato; fortunatamente è rimasto illeso e non ha impattato con nessun’altra auto. Lanciato l’allarme sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni dell’uomo, e gli agenti della sezioni Volanti di Agrigento che si sono occupati della dinamica dell’incidente.