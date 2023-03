Agrigento, si schianta con l’auto contro la rotonda sotto i Templi 

Incidente stradale questa mattina lungo via Luca Crescente, nei pressi del Tempio di Ercole di Agrigento. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di una Peugeot è andato a schiantarsi contro la rotonda. Il veicolo procedeva dal viale Alberato in direzione Villaseta.

L’impatto è stato violento e l’auto ha riportato ingenti danni soprattutto nella parte anteriore. Le condizioni del conducente non dovrebbero essere preoccupanti, spavento a parte. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Agrigento e un rimorchiatore che sta togliendo dalla carreggiata il mezzo.