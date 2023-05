Agrigento, sindacato di polizia: “Da questore Ricifari posizioni serie e coraggiose”

Ieri 4 maggio 2023, si è tenuto il direttivo provinciale del Sindacato della Polizia di Stato SILP CGIL, dove si sono affrontate le diverse tematiche sindacali riguardanti le Poliziotte ed i Poliziotti della provincia di Agrigento.

Nella relazione introduttiva del Segretario Provinciale Generale Salvo Grech, nel rivolgersi all’assemblea dei Dirigenti SILP, ha dichiarato: “Accogliamo favorevolmente i comunicati stampa dei giorni scorsi del Questore Emanuele RICIFARI, che sulle criticità trentennali legate al fenomeno dell’immigrazione sull’isola di Lampedusa, ha preso posizioni serie e coraggiose che come organizzazione condividiamo in pieno. A circa due mesi dal suo insediamento, ha subito intuito le problematiche e non ha perso tempo per affrontarle, così facendo, potrà riorganizzare al meglio la macchina operativa, che sicuramente dopo anni necessita di una rivisitazione. Soprattutto, la cosa che ci ha sorpreso positivamente, è la sensibilità mostrata dallo stesso Questore nell’essersi “accorto” delle condizioni limite delle migliaia di migranti, che sbarcano sull’isola da decenni e di voler dare loro la giusta dignità umana. Nel contempo, un’altra notizia importantissima che ci fa tirare un sospiro di sollievo, l’avere appreso che non c’è la volontà di ampliare l’Hot Spot di Lampedusa, ma anzi, di volere alleggerire la pressione dei numeri degli sbarcati, per ridurre anche la al minimo la loro permanenza sull’isola. Questa novità, spero si possa concretizzare anche in un miglioramento delle condizioni lavorative per noi poliziotti agrigentini, che purtroppo da anni siamo stati a volte dimenticati e comunque ciò, abbiamo saputo svolgere egregiamente il nostro dovere con professionalità e dedizione, sacrificando talvolta le famiglie e anche le meritate ferie. Il nostro Sindacato, ci ha visto protagonisti per molto tempo a segnalare turni e condizioni lavorative stremanti, in special modo nelle stagioni estive, quindi ora, l’auspicio è che si possa tornare a lavorare presto a dei ritmi più sostenibili. Concludo confermando, che la nostra Organizzazione, viste le prerogative future all’orizzonte, sarà ancora più determinata e sicuramente al fianco del Questore, per poter dare giusta dignità ai migranti; all’isola di Lampedusa e non per ultimo ai Poliziotti che operano nella nostra provincia.”

Il direttivo SILP CGIL, alla fine della relazione del Segretario Provinciale, ha stilato un documento che consegnerà nei prossimi giorni direttamente al Signor Questore.

In questo scritto la sigla sindacale si impegna a esporre alcune valutazioni fatte durante gli anni, in particolare sullo stress da lavoro correlato, nell’espletamento dell’attività operativa degli appartenenti della Polizia di Stato, che svolgono servizio fra l’isola di Lampedusa e le coste agrigentine.