Agrigento, Sophia Mandracchia nuova presidente della Consulta studentesca

Sophia Mandracchia, studentessa del Liceo Raffaello Politi di Agrigento, è la Presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Agrigento. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi, nel corso di una seduta dell’assemblea che ha anche nominato i vicepresidenti: Gianpaolo Bartolomeo e Gerlando Verde ed il segretario Tommaso Greco. Il primo atto posto in essere dalla neo presidente è consistito nella creazione della Commissione “Strutture e Infrastrutture”, che ha da subito trovato ampio consenso tra gli studenti, diventata una delle commissioni più popolate dai rappresentanti della Consulta.

“L’ampia adesione degli studenti- afferma la neo presidente Mandracchia- alla commissione strutture e infrastrutture è espressione di un messaggio da parte dei più giovani molto chiaro. Speriamo possa essere soltanto l’inizio di un processo di cambiamento della nostra provincia in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025.Inoltre, nonostante sia passato poco dall’attivazione della CPS, i rappresentanti di consulta, insieme ai cittadini più attivi di Agrigento, hanno organizzato un’assemblea aperta intitolata “Un’ora di Rumore per Giulia e per tutte” che si terrà in piazza Ravanusella sabato 25 Novembre 2023. Sarà un momento di dialogo orizzontale, per dare ascolto a tutte le voci che vogliono essere ascoltate, perché le nuove generazioni non devono stare in silenzio, ma devono fare rumore.La violenza di genere non è un problema isolato, ma una piaga che ci riguarda tutti, non possiamo più restare in silenzio! Non possiamo più girare lo sguardo dall’altra parte”, ha concluso Mandracchia.