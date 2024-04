Agrigento, sorpreso a picchiare la compagna in strada: arrestato 28enne

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato, un ventottenne del luogo per minacce, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. I poliziotti sono intervenuti, dopo una segnalazione, in via Sturzo, e hanno trovato l’uomo che stava picchiando la compagna di 22 anni. Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato portato presso il carcere Petrusa di Agrigento, in attesa della convalida d’arresto.