Si ribalta con l’auto, ferita lievemente una donna a Sciacca

Un incidente autonomo si è verificato nella mattinata di oggi in via Allende, a Sciacca, dove un’auto si è capovolta dopo essere finita contro un marciapiede. Alla guida del mezzo una donna, che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aiutato la donna a uscire dall’abitacolo in sicurezza. Fortunatamente la conducente non ha riportato gravi ferite, ma è stata comunque trasferita in ospedale per accertamenti precauzionali.

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’evento. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del veicolo.