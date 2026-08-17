Agrigento

Agrigento, sospesa la raccolta della carta fino al 24 agosto

Da oggi e fino al 24 agosto, è vietato conferire all’esterno delle abitazioni e delle attività commerciali i relativi mastelli e/o sacchi destinati alla raccolta di carta e cartone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ad Agrigento da oggi e fino a lunedi 24 agosto prossimo, verrà sospeso il servizio di raccolta di carta, e cartone. La sospensione del servizio si rende necessaria per via dei sopraggiunti limiti di capienza della struttura preposta allo smaltimento. L’impianto di conferimento flexo bags e chiuso

Pertanto, da oggi e fino al 24 agosto, è vietato conferire all’esterno delle abitazioni e delle attività commerciali i relativi mastelli e/o sacchi destinati alla raccolta di carta e cartone. I mastelli e i sacchi non dovranno pertanto essere esposti nei giorni interessati dalla sospensione del servizio. I trasgressori saranno puniti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

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