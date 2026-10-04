Sicilia, Renzi: “Sosteniamo candidatura Bartolo a guida Regione”

Un nuovo protagonista si affaccia sulla scena politica siciliana in vista delle elezioni regionali in programma l’anno prossimo. E’ Pietro Bartolo, lanciato ufficialmente nella corsa a succedere a Renato Schifani da Matteo Renzi durante la Leopolda, la kermesse di Italia viva. L’ex europarlamentare e medico, diventato simbolo di accoglienza per aver assistito i migranti che sbarcano a Lampedusa, ha messo subito in chiaro quale dovrebbe essere il nuovo corso: “niente accordi con le dittature” su respingimenti e rimpatri.

“Dovevo essere a Lampedusa”, per il tredicesimo anniversario del naufragio costato la vita a 368 persone, “ma ho preferito essere qui perché ritengo che la mia presenza insieme a voi sia più importante. Da qui devono nascere le proposte per cambiare questo governo di fascisti”, ha esordito Bartolo, accolto da una standing ovation dopo essere stato introdotto dal padrone di casa, il leader di Italia Viva. E’ chiaramente quello dei migranti il tema che più lo tocca da vicino, per la sua trentennale esperienza nel primo soccorso a centinaia di migliaia di persone che ogni giorno sfidano il mare dal Nord Africa per raggiungere l’Europa. Persone che continuano a morire “senza che nessuno ne parli”, perché “c’è chi non li vuole, chi crea barriere e va a fare accordi, con una predilezione per Paesi dove vige la dittatura”, ha denunciato. Classe 1956, dopo l’esperienza da medico nella sua isola Bartolo è stato europarlamentare del Pd, da dove è uscito nel 2025 per aderire al progetto Casa Riformista promosso da Renzi. Nel frattempo ha fondato Rete Lampedusa, per costruire una nuova narrazione sulle migrazioni fondata su diritti umani, canali regolari e responsabilità europea.

La sua discesa in campo in vista delle regionali in Sicilia introduce un altro contendente alla poltrona di governatore tra le file del centrosinistra, che ha ancora non ha trovato un’intesa su un candidato unitario, mentre diversi esponenti politici locali si sono già fatti avanti. Uno di questi è Ismaele La Vardera, che con il suo movimento, Controcorrente, ha ottenuto uno storico successo vincendo le comunali ad Agrigento. “Bartolo è una persona perbene, sarà bello confrontarsi con lui”, sono state le parole dell’ex Iena, che però ha puntualizzato: “La mia candidatura resta”. Sull’annuncio è intervenuto anche Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord che ha dichiarato: “Complimenti a Matteo Renzi per la scelta di Pietro Bartolo come candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Non so come la prenderà mio figlioccio Ismaele La Vardera, ma penso che Bartolo possa essere un candidato valido per il centrosinistra. Sarà una bella partita, ci affronteremo a viso aperto, con grande correttezza”.