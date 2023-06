Agrigento, svaligiate entrambe le auto di un impiegato: indagini 

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti hanno preso di mira entrambe le automobili di proprietà di un impiegato sessantenne. I veicoli erano parcheggiati in uno spiazzale davanti l’abitazione dell’uomo. I malviventi hanno rubato da una prima auto – una Fiat Bravo – una borsa con i documenti di lavoro; nel secondo veicolo – una Audi – portati via invece chiavi, qualche spicciolo e ancora documenti.

A fare la scoperta è stato proprio l’impiegato. L’uomo aveva lasciato i finestrini leggermente aperti per fare passare un po’ di aria e questo avrebbe facilitato il compito dei ladri. Una azione che potrebbe essere mirata. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti. Al via le indagini per risalire ai responsabili.