Agrigento, svaligiato appartamento: rubati gioielli e soldi

Furto nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento. Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno di un appartamento, approfittando dell’assenza di un pensionato sessantasettenne, verosimilmente, utilizzando la chiave bulgara, e sono riusciti a portare via gioielli per diverse e svariate migliaia di euro. Con il bottino in mano sono fuggiti.

Quando la famiglia è rientrata si è resa conto della sgradevole visita dei ladri. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri, per un primo sopralluogo e, da lì a poco, sono state avviate le indagini.