Agrigento, trentatreenne picchiato e rapinato in via Atenea 

Spiacevole disavventura per un trentatreenne nel centro di Agrigento. L’uomo, nella notte tra sabato e domenica, è stato prima picchiato e poi rapinato del borsello nei pressi di piazza Purgatorio, in via Atenea. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, uno straniero. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il rapinatore, dopo aver sottratto l’accessorio, si è dileguato. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Il trentatreenne è stato soccorso dagli operatori del 118. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere che insistono nella zona.