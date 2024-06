Agrigento, ubriaco inveisce e aggredisce operatore 118: arrestato

Un operatore del 118 di Agrigento è stato aggredito quest’oggi in via Platone. L’ambulanza medicalizzata è giunta sul posto, dopo una chiamata alla centrale operativa, presso l’abitazione di due soggetti, padre e figlio, uno in stato di agitazione legato all’alcol. Ad un centro punto entrambi hanno iniziato ad inveire, minacciare di morte, l’autista dell’ambulanza, spingendolo contro il muro fino a farlo cadere a terra. Sul posto sono giunti anche gli agenti della volante che hanno calmato gli animi e ricostruire la dinamica dei fatti; l’operatore sanitario è stato portato in ambulanza per le cure necessarie, il soggetto pregiudicato è stato arrestato per aggressione a pubblico ufficiale.