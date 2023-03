Agrigento, verifiche su inquinamento dell’acqua: chiuso plesso scolastico Kolbe

Chiusura temporanea del plesso scolastico “M. Kolbe” di C/da S. Michele ad Agrigento per accertamenti di natura igienico-sanitaria fino a giovedì giorno 23marzo, nell’attesa dell’esito delle analisi chimiche batteriologiche effettuate dal laboratorio autorizzato, a garanzia della salute pubblica. Lo rende noto il sindaco Francesco Miccichè con propria ordinanza sindacale.

Nella giornata di oggi era stato il dirigente scolastico dell’ I.C.S. “Anna Frank” a richiedere al sindaco Miccichè la richiesta di sopralluogo urgente presso il plesso “ M. Kolbe” sito in C/da S. Michele, al fine di accertare il potenziale inquinamento della cisterna d’acqua a servizio della struttura, ad opera di reflui fognari provenienti da probabili rotture degli scarichi; criticità segnalata da parte della Ditta incaricata della manutenzione rilevata nel corso di lavori di ripristino della funzionalità dei bagni del plesso.

In attesa delle analisi chimico-batteriologico sul campione di acqua prelevato, bisogna interdire precauzionalmente, sia l’uso dei servizi igienici che la fruibilità dell’intero plesso per motivi igienico-sanitari, a garanzia della salute pubblica per questo motivo la scuola resterà chiusa fino a giovedi 23 marzo.