Agrigento, vietata la vendita di alcolici per i festeggiamenti della Divina Provvidenza: firmata ordinanza

Ad Agrigento in occasione dei festeggiamenti della B.M.V della Parrocchia Divina Provvidenza, che si svolgerà domani 12 novembre 2022, il sindaco Franco Miccichè ha firmato una propria ordinanza che prevede il divieto di vendita bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici insistenti per le vie Esseneto, Callicratide, Manzoni e piazza Don Guanella, interessate della sfilata itinerante folkloristica.

“Al fine di evitare episodi pregiudizievoli per l’ordine pubblico e per scongiurare risse e disordini dalle 15 alle 19 di domani, nel raggio di 500 metri dalla sfilata, sarà vietato agli esercenti pubblici pure vendere bevande analcoliche in contenitori di vetro o lattine”, si legge nell’ordinanza.