Agrigento, Vittorio Sgarbi passeggia a Punta Bianca: “luogo meraviglioso”

“Vorrei unire le città di Santa Margherita di Belice e Palma di Montechiaro, attraverso un Parco o una Fondazione, in un luogo che ricordi Giuseppe Tomasi di Lampedusa che qui è passato e che queste case ha descritto”. Cosi Vittorio Sgarbi sottosegretario al ministero della Cultura mentre passeggia affascinato dalla marna bianca a Punta Bianca. In questi giorni, dopo l’inaugurazione della mostra “La vergine delle rocce” a Villa Aurea, Sgarbi ha visitato alcuni luoghi della provincia, a partire dalla casa museo di Leonardo Sciascia a Racalmuto, passando per i luoghi del Gattapardo e del barocco di Naro. “Stare qui è un privilegio, continua il sottosegretario alla cultura. Poter camminare qui sopra questa seconda Scala dei turchi, tutta per me, è davvero meraviglioso, un posto più intimo, dormire qui con la stella e con la luna davvero magia”.