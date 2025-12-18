Paesaggi urbani, spazi pubblici e multiculturalità nella città plurale

Cambiano le città quando cambiano le persone che le abitano: Agrigento, oggi, è una città plurale: attraversata da nuove presenze, lingue diverse, abitudini che si intrecciano con una storia antica e stratificata. Una città in cui la multiculturalità non è più un fenomeno marginale, ma una componente viva del tessuto urbano e sociale. Da questa consapevolezza nasce Urbanism Across Geographies, giornata di studi in programma venerdì 19 dicembre , dalle 10 alle 18, al Collegio dei Padri Filippini (via Atenea, 270), tra i progetti portanti del dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura.

Una riflessione sul rapporto tra paesaggi urbani, spazi pubblici e multiculturalità, osservando la città non come una forma immobile, preziosamente antica, ma come un organismo in continua trasformazione: piazze che cambiano funzione, strade che diventano luoghi di incontro (o recuperano le antiche agorà), cortili e spazi aperti che tornano a essere vissuti. E la presenza di nuovi abitanti – migranti, studenti, lavoratori, famiglie – diventa una chiave di lettura per ripensare il modo di abitare e condividere la città. Agrigento, con il centro storico, i vuoti urbani, il patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, è un laboratorio a cielo aperto. Urbanism Across Geographies intende indagare come la multiculturalità, insieme al riuso degli spazi, alla riattivazione delle micro-economie locali e al rafforzamento della coesione sociale, possa diventare motore di rigenerazione urbana e sviluppo autosostenibile , restituendo senso e funzione allo spazio pubblico.

La giornata, curata da Valeria Scavone e Francesca Malleo, è pensata come un momento di incontro e confronto aperto tra studenti, operatori culturali, abitanti, istituzioni e portatori di interesse. Interverranno: Maurizio Carta, Gaetano Gucciardo, Marco Palillo, Daniele Ronsivalle, Valeria Scavone, Vincenzo Todaro,Gianfranco Tuzzolino e Marco Picone (vice direttore del Centro MIGRARE – Unipa).

La sessione mattutina – dalle 10.00 alle 13.30 – sarà dedicata a esperienze, ricerche e testimonianze del panorama locale e nazionale, con il contributo di docenti universitari, architetti, urbanisti e sociologi, chiamati a leggere le trasformazioni urbane in atto e a interrogarsi sui nuovi equilibri sociali della città contemporanea. Dopo la pausa pranzo (a cura di Scaro Cafè) – dalle 14.30 alle 17.30 – il pomeriggio verrà dedicato ai tavoli di confronto e partecipazionefinalizzati all’analisi del centro di Agrigento, per individuare criticità e delineare proposte concrete volte a trasformare gli spazi pubblici in luoghi di convivenza, relazione e cura condivisa.

Urbanism Across Geographies è promossa dal Laboratorio di Urbanistica, coordinato dalla professoressa Valeria Scavone, erogato nel Corso di Laurea in Architettura e Progetto nel Costruito dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Architettura) attivo presso il Polo territoriale universitario di Agrigento. L’iniziativa coinvolge direttamente gli studenti impegnati sui temi della rigenerazione, del riuso e dell’innovazione sociale come strumenti per ripensare le città a partire dalle persone che le abitano.