Sorpreso a rubare su due auto in pochi giorni, arrestato 34enne

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato per furto aggravato un 34enne di nazionalità straniera. Un equipaggio della Radiomobile ha sorpreso in fragranza di reato l’uomo intento a rubare un portafogli da un furgone in sosta, arrestandolo e restituendo il portafogli al legittimo proprietario.

All’esito dell’udienza di convalida, al 34enne è stato imposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Solo pochi giorni prima, lo stesso individuo era stato denunciato per un reato analogo, quel giorno dopo aver aperto un furgone in sosta riusciva ad asportare una giacca dall’abitacolo del veicolo per poi cercare di allontanarsi, anche in quel caso però l’azione delittuosa non è sfuggita all’attenzione dell’Arma, infatti, un giovane Carabiniere della Stazione di Alcamo, che libero dal servizio passava di lì per caso, riusciva a bloccarlo e a restituire la refurtiva al legittimo proprietario.