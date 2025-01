Agrigento2025: le interviste a Sciarratta, Albergoni e Pisano 

“Una bellissima giornata per Agrigento e per tutta la Sicilia. Una possibilità di una vetrina per mettere in mostra il nostro patrimonio ambientale e archeologico.” Così il direttore del parco Archeologico Valle dei templi, Roberto Sciarratta.

Queste le parole del direttore generale della Fondazione Agrigento2025, Roberto Albergoni: “Ci siamo, oggi giornata straordinaria e siamo felici di ospitare il presidente della Repubblica. Un progetto fantastico per tutto il territorio.”

L’intervento del deputato nazionale, Lillo Pisano: “Un giorno importante per Agrigento, finalmente portiamo avanti il progetto vinto due anni fa. Aprire la città al livello culturale alla Sicilia e al mondo. Viva Agrigento e viva gli agrigentini, valorizziamo questo territorio per come merita”.