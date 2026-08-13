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Minicar rubata e poi ritrovata bruciata a Favara, indagini 

Il veicolo, di proprietà di un impiegato quarantacinquenne ma in uso alla figlia quindicenne, è stato rinvenuto completamente distrutto dalle fiamme

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sono in corso le indagini sul ritrovamento di una minicar prima rubata e poi incendiata a Favara. Il veicolo, di proprietà di un impiegato quarantacinquenne ma in uso alla figlia quindicenne, è stato rinvenuto completamente distrutto dalle fiamme in via dei Mille. I militari dell’Arma sono risaliti al modello del mezzo grazie al numero di telaio dopo la denuncia presentata dal proprietario.

Restano ancora da capire alcuni passaggi della vicenda. Qualcuno l’ha prima rubata e poi, dopo aver fatto chissà cosa, bruciata. Al lavoro anche la Scientifica “a caccia” di elementi utili o tracce che possano dare un contributo alle indagini. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per furto e danneggiamento a seguito di incendio. 

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