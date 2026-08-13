Cantieri Anas, Gemme: “in Sicilia146 gli interventi in corso per 4,5 miliardi di euro”

Anas prosegue il programma di potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale e autostradale siciliana.

«Sono complessivamente 146 gli interventi in corso: 131 di manutenzione programmata e 15 relativi a nuove opere, per un investimento complessivo di 4,5 miliardi di euro. Altri 52 interventi sono di prossimo avvio, per un ulteriore investimento di un miliardo di euro», ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas.

Tra le nuove opere spicca la Ragusa–Catania, in costruzione, che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro. «Una rete stradale efficiente, sicura e tecnologicamente avanzata non è soltanto indispensabile per la mobilità. È anche un fattore determinante per sostenere la crescita economica, favorire la logistica, rafforzare il Made in Italy e garantire la coesione tra i territori. La competitività delle imprese dipende anche dalla possibilità di spostare persone e merci in maniera rapida, affidabile e sicura», ha sottolineato l’AD Gemme.

Una quota rilevante delle risorse riguarda la rete autostradale, sulla quale sono attivi 38 interventi per 582,89 milioni di euro. Tra i principali cantieri figura la manutenzione straordinaria della galleria Tremonzelli, che comprende l’adeguamento degli impianti tecnologici e il miglioramento delle condizioni di sicurezza, per un investimento di 69,5 milioni di euro. Sono già stati completati i lavori nella canna in direzione Catania. Sull’autostrada A19 “Palermo–Catania” è stato recentemente ultimato e riaperto al traffico anche il nuovo viadotto Alfio. Nell’ambito della manutenzione programmata assumono particolare rilievo gli interventi lungo la A19. Sul viadotto Cannatello sono in corso diversi lavori di ammodernamento e risanamento strutturale, tra cui un primo stralcio da 60,05 milioni di euro e un ulteriore intervento da 56,77 milioni. Sul viadotto Morello, il terzo stralcio dei lavori di ammodernamento della carreggiata in direzione Catania ha un valore di 53,78 milioni di euro. Il quarto stralcio prevede invece un investimento di 49 milioni. Prosegue anche l’adeguamento della galleria Segesta lungo la A29 dir “Alcamo–Trapani”. L’intervento, del valore di 22,68 milioni di euro, ha raggiunto un avanzamento del 93,6%.

Nell’area gestionale di Palermo sono attivi 42 interventi per 180,12 milioni di euro. Tra i lavori più significativi rientrano il consolidamento e l’adeguamento della galleria Spinasanta sulla SS 118, per 25,13 milioni; la demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere sulla SS 115, per 23,7 milioni; e il risanamento del viadotto Akragas II, per 19,8 milioni. È prossimo alla conclusione l’intervento di riqualificazione della galleria Trappeto sulla SS 187, finanziato con 15,56 milioni di euro e giunto al 99,3% di avanzamento. Nell’area gestionale di Catania sono in corso 51 interventi per 149,95 milioni di euro. Tra questi figurano il completamento della manutenzione delle SS 417 e 117 bis, del valore di 11,87 milioni e con un avanzamento del 97,6%, e la riqualificazione della SS 417 tra i chilometri 43 e 61, finanziata con 10,8 milioni. In fase avanzata anche i lavori di ricostruzione del ponte Agrò sulla SS 114, giunti al 95,5%, per un investimento di 9,29 milioni di euro. Quanto al ponte Fiumedinisi, già aperto al traffico, le lavorazioni residue hanno raggiunto un avanzamento complessivo del 99,4%, a fronte di un investimento di 8,87 milioni.

Quanto alle nuove opere Anas in Sicilia, è prossima l’apertura del nuovo viadotto San Leonardo, ultimo tassello mancante dell’itinerario Palermo–Agrigento. Anche i lavori sulla SS 284, nel tratto Adrano–Bronte, sono prossimi alla conclusione. Sono inoltre di prossimo avvio alcuni interventi strategici per il territorio siciliano, riguardanti la Tangenziale di Gela, il tratto Adrano–Paternò e la variante compresa tra gli svincoli di Vittoria Ovest e Comiso Sud. «Il programma conferma l’impegno di Anas nel miglioramento della sicurezza, dell’efficienza e della qualità della mobilità in Sicilia, attraverso interventi su nuove opere, gallerie, ponti, viadotti, barriere di sicurezza, pavimentazioni e impianti tecnologici», ha concluso l’AD Gemme.