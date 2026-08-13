Palermo

Incidente sulla Palermo-Catania: ferito motociclista

Si registrano code nel territorio di Villabate

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Sulla A19 “Palermo-Catania” si registrano code nel territorio di Villabate, lungo la carreggiata in direzione Palermo, a causa di un incidente autonomo. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto una motocicletta. Il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale e le squadre Anas per la gestione dell’evento e della viabilità.

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