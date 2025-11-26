Agrigento

Aica, via libera ai 20 milioni di euro in commissione Bilancio

Il provvedimento della Regione inserito nella prossima Finanziaria prevede 10 milioni nel 2026 e altri 10 nel 2027 vincolati al pagamento del debito verso Siciliacque che Aica dovrà restituire in dieci anni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“La commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’emendamento alla legge di Stabilità inserito dal governo per ripianare i debiti di Aica e scongiurare l’interruzione dell’erogazione idrica da parte di Siciliacque nell’Agrigentino”. Lo ha comunicato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ricevendo a Palazzo d’Orléans i vertici di Aica, l’azienda idrica dei Comuni agrigentini, che si trova in una situazione di grave morosità nei confronti della società di sovrambito.

Durante l’incontro con la presidente del cda di Aica, Danila Nobile, il presidente dell’assemblea dei soci Salvatore Di Bennardo e quello dell’Ati Giovanni Cirillo, che hanno accolto con soddisfazione l’intervento del governo in soccorso del territorio, Schifani ha confermato l’impegno della Regione per impedire che siano i cittadini agrigentini a pagare gli errori dei loro amministratori, ma ha sottolineato la necessità di avviare un piano di rientro per i Comuni morosi. Il provvedimento della Regione inserito nella prossima Finanziaria prevede 10 milioni nel 2026 e altri 10 nel 2027 vincolati al pagamento del debito verso Siciliacque che Aica dovrà restituire in dieci anni.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia

Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona confermato presidente
Agrigento

Aica, via libera ai 20 milioni di euro in commissione Bilancio
di Gioacchino Schicchi

Nomine nei Consorzi universitari: spunta il “giallo” Mangiacavallo
Ultime Notizie

A superstiti vittima mafia spetta vitalizio, condannato Viminale
di Giuseppe Castaldo

La maxi inchiesta “Sepultura” su un traffico illecito di rifiuti: 5 condanne e 21 assoluzioni 
dalla Regione

M5S: “Da Regione Sicilia 115mila euro buttati dalla finestra per premiare il governatore Schifani”
banner italpress istituzionale banner italpress tv