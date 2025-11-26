Nomine nei Consorzi universitari: spunta il “giallo” Mangiacavallo

Al momento non è una porta chiusa. Men che meno in faccia. E’ però uno slittamento che ha sorpreso molti e lascia degli interrogativi in sospeso.

Nella nuova tornata di nomine decisa dal Governo Schifani, infatti, è “momentaneamente in sospeso” la decisione sul ritorno ad Agrigento quale presidente dell’Empedocle consorzio universitario di Nené Mangiacavallo insieme all’individuazione anche del presidente del consorzio di Trapani.

Una sospensione dell’iter improvvisa e – per quanto si possa sapere – immotivata: la nomina di Mangiacavallo, già alla guida di Ecua dal 2020 al marzo del 2024, quando al suo posto viene incaricato dal funzionario regionale Giovanni Perino, era già passata indenne al vaglio della commissione Ars apposita.

Tutto è, o almeno era, pronto per il ritorno di un presidente che si era fatto conoscere e apprezzare per la propria operatività, a fronte di un Ecua che da quasi un anno tra emergenze e disservizi sembra essere un po’ sprofondato nel dimenticatoio.

Il diretto interessato, cioè Mangiacavallo, al momento si trincera dietro un secco no comment, ma chi lo conosce lo definisce sorpreso di quanto accaduto e all’oscuro di eventuali motivazioni che avrebbero spinto la Giunta a differire la sua nomina.