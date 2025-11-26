Apertura

Inchiesta Cuffaro, il deputato Carmelo Pace si sospende dalla commissione antimafia 

Il capogruppo della Democrazia Cristiana, ed ex sindaco di Ribera, è indagato nella maxi inchiesta sul “sistema Cuffaro”. La procura di Palermo ha chiesto nei suoi confronti i domiciliari

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Il capogruppo della Democrazia Cristiana Carmelo Pace ha comunicato la propria autosospensione da componente della commissione regionale antimafia. La circostanza è stata resa nota nel corso della seduta dell’Ars. L’ex sindaco di Ribera è indagato nella maxi inchiesta sul cosiddetto “sistema Cuffaro”. 

La procura di Palermo ha chiesto nei confronti del deputato, così come per l’ex governatore, gli arresti domiciliari. Nelle scorse settimane Pace è comparso davanti il gip per l’interrogatorio preventivo. Adesso si attende la decisione del giudice che dovrà pronunciarsi sulla richiesta dell’ufficio guidato dal procuratore Maurizio de Lucia. 

Al deputato agrigentino viene contestato anche il reato di associazione a delinquere poiché “avrebbe avuto un ruolo di primo piano in questo “comitato di affari” svolgendo compiti di “organizzatore all’interno dell’associazione”, alimentando “la fitta rete di cointeressenze fra il Cuffaro e gli imprenditori o interlocutori interessati alla sua opera di lobbismo illecito” interponendosi “in luogo di Cuffaro ma sempre con il suo avallo nei rapporti con pubblici ufficiali e politici agendo in modo tale da far assumere loro, d’intesa con i privati per cui il comitato d’affari stava intermediario, le posizioni maggiormente vantaggiose per il buon esito della mediazione”. 

In giornata sono arrivate anche le dimissioni del deputato siciliano della Lega Salvatore Geraci.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Inchiesta Cuffaro, il deputato Carmelo Pace si sospende dalla commissione antimafia 
Aragona

Carabinieri, il generale Del Monaco in visita a Canicattì e Aragona 
Apertura

Finge di essere la figlia di un anziano e ottiene bonifico di 650 euro, indagato per truffa 
Apertura

Tentata estorsione ai genitori, 24enne all’abbreviato 
Politica

Asacom, Iacono (PD): “Inclusione scolastica uguale e garantita, depositata proposta di legge”
Cultura

Riflessi Culturali, in scena il “Fu Mattia Pascal” nell’adattamento di Marco Tullio Giordana
banner italpress istituzionale banner italpress tv