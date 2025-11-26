Inchiesta Cuffaro, il deputato Carmelo Pace si sospende dalla commissione antimafia 

Il capogruppo della Democrazia Cristiana Carmelo Pace ha comunicato la propria autosospensione da componente della commissione regionale antimafia. La circostanza è stata resa nota nel corso della seduta dell’Ars. L’ex sindaco di Ribera è indagato nella maxi inchiesta sul cosiddetto “sistema Cuffaro”.

La procura di Palermo ha chiesto nei confronti del deputato, così come per l’ex governatore, gli arresti domiciliari. Nelle scorse settimane Pace è comparso davanti il gip per l’interrogatorio preventivo. Adesso si attende la decisione del giudice che dovrà pronunciarsi sulla richiesta dell’ufficio guidato dal procuratore Maurizio de Lucia.

Al deputato agrigentino viene contestato anche il reato di associazione a delinquere poiché “avrebbe avuto un ruolo di primo piano in questo “comitato di affari” svolgendo compiti di “organizzatore all’interno dell’associazione”, alimentando “la fitta rete di cointeressenze fra il Cuffaro e gli imprenditori o interlocutori interessati alla sua opera di lobbismo illecito” interponendosi “in luogo di Cuffaro ma sempre con il suo avallo nei rapporti con pubblici ufficiali e politici agendo in modo tale da far assumere loro, d’intesa con i privati per cui il comitato d’affari stava intermediario, le posizioni maggiormente vantaggiose per il buon esito della mediazione”.

In giornata sono arrivate anche le dimissioni del deputato siciliano della Lega Salvatore Geraci.