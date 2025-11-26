M5S: “Da Regione Sicilia 115mila euro buttati dalla finestra per premiare il governatore Schifani”

Quasi 120 mila euro, e potrebbero essercene altri, buttati dalla finestra per il premio, dalla discutibilissima utilità, istituito dall’assessorato all’Ambiente con riconoscimenti assegnati, guarda caso, a Renato Schifani, ma anche a Gaetano Galvano e a Ignazio La Russa, come ‘Ambasciatori dell’ambiente’. Se Schifani vuole autocelebrarsi per trasmettere ai siciliani il messaggio che la Regione sta operando bene, a dispetto dei disastri che sono sotto gli occhi di tutti, liberissimo di farlo; ma lo faccia mettendo le mani nelle proprie tasche e non in quelle dei siciliani”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Assemblea siciliana, Antonio De Luca, che ha presentando un’interrogazione all’Ars e una richiesta di accesso agli atti – oltre a preparare un esposto alla Corte dei conti per eventuale danno erariale – per l’iniziativa che si è svolta ad Agrigento la scorsa settimana. Per il premio sono stati stanziati, con due distinti decreti dell’assessorato regionale al Territorio e ambiente e dell’Arpa, poco meno di 120 mila euro, 115.085,48.

“Vogliamo vedere tutte la carte – dice il capogruppo del M5S – anche per capire di più su un evento che, tra l’altro, ha indirizzato queste somme nelle casse della società amministrata da Barbara Mirabella, un’ex candidata di Fratelli d’Italia ed ex assessora alla Cultura della giunta catanese di Salvo Pogliese”. “Ciliegina sulla torta – conclude De Luca – con i soldi dei contribuenti è stata pure organizzata in coda alla manifestazione una cena nel lussuoso resort a 5 stelle Villa Athena, alla quale sono stati invitati tutti i deputati dell’Assemblea regionale. Invito che, ovviamente, i deputati del M5S non hanno accolto”.