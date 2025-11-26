Carabinieri, il generale Del Monaco in visita a Canicattì e Aragona 

Nella mattinata odierna, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Canicattì, dove – accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio – è stato accolto dal Comandante della Compagnia, Capitano Davide Di Campli, e da una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Centrale Operativa, della Stazione di Canicattì e delle Stazioni dipendenti.

I militari, schierati per l’occasione, hanno ascoltato le parole del Generale Del Monaco, che ha rivolto loro un messaggio improntato alla fiducia, alla serenità operativa e al senso di appartenenza all’Arma, sottolineando come il prestigio e la credibilità dell’Istituzione presso la popolazione impongano un impegno costante nel servizio. Il Comandante della Legione ha richiamato l’attenzione anche sul fenomeno delle truffe agli anziani, spesso commesse da soggetti che si spacciano per appartenenti all’Arma, invitando i militari a mantenere alta la vigilanza e a rafforzare ogni iniziativa di prossimità e tutela delle fasce più vulnerabili. Ha inoltre rimarcato la necessità di operare sempre in condizioni di massima sicurezza, specie nei servizi esterni.

A seguire, presso la Compagnia, il Capitano Di Campli ha illustrato al Generale un briefing operativo sulle principali attività del Reparto, con un aggiornamento sugli obiettivi di controllo del territorio e sulle strategie di prevenzione e contrasto dei reati. Successivamente, il Generale Del Monaco – sempre accompagnato dal Comandante Provinciale e dal Comandante della Compagnia – si è recato presso la Stazione Carabinieri di Aragona, dove è stato accolto dal Comandante, Maresciallo Capo Vincenzo Merlino, e dal personale in forza al presidio. Nel corso degli incontri, il Comandante della Legione ha voluto ribadire l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio, evidenziando il ruolo essenziale delle Compagnie e delle Stazioni come primi punti di riferimento per le comunità locali. Ha infine espresso apprezzamento per la coesione del personale, per l’impegno quotidiano profuso e per il clima di professionalità e serenità riscontrato nei reparti visitati.