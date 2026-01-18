Agrigento

Akragas, il pari col Noto spegne i sogni di gloria

I biancazzurri pareggiano e la capolista Priolo allunga il vantaggio

Pubblicato 29 minuti fa
Da Angelo Gelo

L’Akragas pareggia a Noto e forse, può dire addio al primato. La rete di Rossitto al 27 della ripresa, che è valso il pareggio dei netini, ha per l’Akragas il peso di una “pietra tombale” sulle speranze di vittoria del campionato. Anche perché, il Priolo, vittorioso anche oggi tra le mura amiche per 2-1 contro il Santa Croce, ha portato a 7 i punti di vantaggio sui biancazzurri a dieci giornate dalla conclusione. Certo, bisogna crederci fino alla fine, ma i rossoverdi siracusani non ne sbagliano una e difficilmente potranno perdere ben tre partite e l’Akragas dovrà vincerle tutte.

La rete del vantaggio segnata da Tripoli all’8’ del primo tempo, aveva illuso la squadra del presidente La Porta che poi è stata acciuffata nel secondo tempo e non è più riuscita a far suo l’incontro.

Domenica prossima l’Akragas torna a giocare in casa contro la Sommatinese mentre il Priolo sarà ospite della Gymnica Scordia, terza forza del campionato.

Un esame che dirà tantissimo sul futuro del torneo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Controlli a cantieri e comunita’ alloggio, multe
Apertura

Perde controllo della  moto: morto 15enne
Cronaca

Terremoto: sisma di magnitudo 4 in provincia di Messina
Apertura

Maltempo, la Protezione Civile attiva lo stato di preallerta per la Sicilia
Politica

Galvagno “La coalizione di centrodestra c’è ed è competitiva, le porte sono aperte” / Video
Ultime Notizie

Ares fiuta la droga all’interno di un’abitazione, arrestato 17enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv