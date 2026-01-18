Akragas, il pari col Noto spegne i sogni di gloria

L’Akragas pareggia a Noto e forse, può dire addio al primato. La rete di Rossitto al 27 della ripresa, che è valso il pareggio dei netini, ha per l’Akragas il peso di una “pietra tombale” sulle speranze di vittoria del campionato. Anche perché, il Priolo, vittorioso anche oggi tra le mura amiche per 2-1 contro il Santa Croce, ha portato a 7 i punti di vantaggio sui biancazzurri a dieci giornate dalla conclusione. Certo, bisogna crederci fino alla fine, ma i rossoverdi siracusani non ne sbagliano una e difficilmente potranno perdere ben tre partite e l’Akragas dovrà vincerle tutte.

La rete del vantaggio segnata da Tripoli all’8’ del primo tempo, aveva illuso la squadra del presidente La Porta che poi è stata acciuffata nel secondo tempo e non è più riuscita a far suo l’incontro.

Domenica prossima l’Akragas torna a giocare in casa contro la Sommatinese mentre il Priolo sarà ospite della Gymnica Scordia, terza forza del campionato.

Un esame che dirà tantissimo sul futuro del torneo.