“Occhi novi” di Gero Miceli premiato al Sicilian Film Awards – Madonie Film Festival

Occhi novi, il film poetico scritto e diretto dal poeta e regista Gero Miceli, ha conquistato due prestigiosi riconoscimenti al Sicilian Film Awards – Madonie Film Festival: il premio Best Film about Sicily (Miglior Film sulla Sicilia) e il premio Best First Time Director (Miglior Regista Esordiente).

Il Sicilian Film Awards, noto anche come Madonie Film Festival, è un festival internazionale dedicato al cinema indipendente e ai linguaggi creativi che valorizzano identità, territorio e nuove forme di narrazione. La manifestazione accoglie opere provenienti da tutto il mondo e si distingue per l’attenzione verso il cinema d’autore, la poesia visiva e le produzioni che esplorano temi culturali e sociali con originalità. I premi assegnati rappresentano dunque un riconoscimento significativo nel panorama dei festival emergenti del Mediterraneo, con una giuria composta da professionisti del settore cinematografico, artistico e letterario.

Un doppio successo per Gero Miceli che conferma la forza espressiva di un’opera capace di unire poesia, identità e ricerca visiva.

Il film propone una rilettura poetica e simbolica della Natività di Gesù Bambino, immaginandone liberamente anche alcuni momenti dell’infanzia. Non si tratta di una ricostruzione storica, ma di un’esperienza sensoriale che fonde poesia – con quindici testi originali dello stesso autore – silenzi contemplativi e immagini cariche di simbolismo. Liberamente ispirato ai Vangeli canonici e agli scritti apocrifi, Occhi novi si sviluppa come un moderno cuntu, affidando la narrazione a una voce poetica in siciliano letterario e a dialoghi brevi che condensano intimità e stupore.

L’opera, che vanta il Patrocinio morale dell’Assessorato ai Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Sicilia, è interamente recitata in siciliano letterario, elevato a lingua sacra e identitaria. La scelta linguistica dell’autore diventa parte integrante della poetica del film, restituendo alla Sicilia una voce antica e al tempo stesso contemporanea.

Il prof. Luciano Carrubba alla premiere aveva già definito “Occhi Novi” come «un piccolo gioiello, intriso di musicalità e poesia, probabilmente destinato a divenire un classico della tradizione natalizia siciliana» e infatti prima ancora dei festival e dei premi, “Occhi Novi” aveva registrato un forte riscontro di pubblico e critica, con tutte le proiezioni “sold out” nel territorio siciliano. L’opera è stata accolta con particolare entusiasmo anche all’estero: significativa la proiezione in Belgio, presso la comunità siciliana di Seraing, dove il film ha ricevuto un caloroso apprezzamento e un dibattito partecipato.

Il premio come Miglior Film sulla Sicilia riconosce la capacità dell’opera di raccontare l’isola attraverso una prospettiva culturale e spirituale, lontana da ogni stereotipo e atto folkolorico. Mentre Il premio Miglior Regista Esordiente conferma l’ingresso del poeta Gero Miceli nel panorama del cinema indipendente con una voce già matura, originale e profondamente radicata nella tradizione siciliana e mediterranea.

“Occhi novi” adesso proseguirà il suo percorso nei festival nazionali e internazionali, portando con sé la forza della lingua siciliana e della visione poetica del suo autore.

Sono inoltre già in programmazione nuove proiezioni nel periodo natalizio, sia in Sicilia, sia presso altre comunità siciliane all’estero.