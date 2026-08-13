Akragas, Rigoli: “Il settore giovanile è quasi pronto, l’obiettivo è portare i ragazzi in prima squadra”

Prende forma il nuovo settore giovanile dell’Akragas SLP. Dopo stage e selezioni, il direttore tecnico Pino Rigoli traccia un primo bilancio positivo e illustra il progetto della società, che punta a creare una vera filiera tra vivaio e prima squadra.

«Partire da zero non è semplice, ma abbiamo registrato una grande partecipazione – spiega Rigoli –. Abbiamo lavorato molto con i tecnici e stiamo cercando di alzare la qualità».

Le selezioni hanno riguardato soprattutto Under 19, Allievi 2010-2011 e Giovanissimi 2012-2013. L’Under 19 è già completa per circa il 90%, ma il lavoro proseguirà anche a settembre per individuare i migliori talenti di Agrigento e provincia.

Il progetto, però, guarda anche oltre il territorio. L’Akragas vuole costruire una cantera di livello regionale, valorizzando giovani che si sono messi in evidenza nei campionati e nelle rappresentative.

Grande attenzione sarà riservata non soltanto alla crescita tecnica e fisica, ma anche a quella umana. «Cercheremo di personalizzare il lavoro in base alle esigenze dei ragazzi – sottolinea Rigoli – e ci sarà anche un supporto nell’area psicologica».

Il punto di riferimento sarà naturalmente la prima squadra allenata da Fabrizio Cammarata. «Vogliamo portare quanti più ragazzi possibile in prima squadra. Cammarata ha già visto alcuni elementi dell’Under 19 ed è rimasto favorevolmente impressionato. Nell’arco di due o tre anni vogliamo portare il maggior numero possibile di nostri giovani nel gruppo maggiore».

Rigoli indica anche le qualità fondamentali per far parte del progetto: «Spirito di sacrificio, senso di appartenenza e qualità, oltre agli aspetti tecnici, tattici e fisici».

Una sfida ambiziosa, condivisa con il presidente Salvatore La Porta: «Non è semplice, ma siamo testardi e ci crediamo. Io ci credo e la società ci crede».

L’obiettivo dell’Akragas è dunque chiaro: trasformare il settore giovanile in una vera “officina del talento”, capace di formare i giovani e accompagnarli fino alla prima squadra.